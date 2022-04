La Fonte de K Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Fonte de K Théâtre du Grand Rond, 12 avril 2022, Toulouse. La Fonte de K

du mardi 12 avril au samedi 16 avril à Théâtre du Grand Rond

### Théâtre **Coproduction Théâtre du Grand Rond** Après avoir découvert leur première création, _Camille_, laissez-vous à nouveau embarquer dans les divagations du Groupe Amour Amour Amour, qui s’empare cette fois de l’exercice du carnet de voyage pour nous écrire leur fiction : un non-voyage. Quelle que soit la direction, on invente bien quelque chose, qu’on arrive à destination ou non. Et pourquoi aller quelque part, si ce n’est pour se raconter et s’inventer soi-même ? ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 12 au 16 avril 2022 à 21h Durée : 1h30

13€ / 11€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T21:00:00 2022-04-12T22:30:00;2022-04-13T21:00:00 2022-04-13T22:30:00;2022-04-14T21:00:00 2022-04-14T22:30:00;2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T22:30:00;2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T22:30:00

