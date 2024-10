La Fontaine Unplugged Trespoux-Rassiels Lot

La Fontaine Unplugged Trespoux-Rassiels, dimanche 22 juin 2025.

Compagnie DNB

Ce spectacle est né de l’envie de réécrire les fables de La Fontaine et d’en faire des chansons. Jouer avec le propos, s’en amuser, le recontextualiser avec liberté, prolonger le récit ou insuffler de nouveaux personnages afin de créer des relectures décalées et pleines d’humour ici le Héron fashion victim veut s’habiller en IKKS, le Lièvre est pris à son propre piège par une tortue finalement pas aussi sage qu’on le croirait, le Corbeau, addict aux réseaux sociaux, est amadoué par un algorithme rusé ; Perrette se rêve en Nouvelle Star de variété… L’humeur est solaire et les influences musicales sont variées (folk sixties, rap, valse, symphonie façon cartoon, slam, chant lyrique…) et servies par un riche instrumentarium. Guitares, clavier, accordéon, cloches, tuba, shruttibox et percussions, sont finement dosés laissant ainsi la part belle aux arrangements vocaux et aux textes. Ces trois chanteurs multi-instrumentistes prennent grand plaisir à donner vie à ce bestiaire musical, florissant et à l’énergie communicative. Infusées de leurs sensibilités et questionnements actuels, vous découvrirez leurs variations décapantes, originales et fidèles à l’esprit du grand fabuliste. Un spectacle au verbe malicieux et gourmand, des chansons à voir et à entendre entre réflexions et éclat de rire.

Spectacle musical d’après la réécriture des fables de Jean La Fontaine

Écriture, composition Marlène Bouniort, Sophie Kastelnik et Laurent Madiot

Interprétation Nolwenn Jézéquel, Sophie Kastelnik et Laurent Madiot

Idée originale de Laurent Madiot

Regard extérieur Nolwenn Jézéquel

Régie générale Amandine Gerome

Création son Amandine Gerome et Martin Martin

Création lumières Amandine Gerome

Plasticienne décoratrice Ivraie Le Goïc

Production Silvia De Pilla / L’Ecluse .

Début : 2025-06-22 17:00:00

