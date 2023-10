Activité enfants La Fontaine Sainte-Eulalie-de-Cernon, 31 octobre 2023, Sainte-Eulalie-de-Cernon.

Sainte-Eulalie-de-Cernon,Aveyron

Afin de préparer au mieux votre soirée d’Halloween, nous proposons aux enfants de créer leur propre bouclier. Ils débuteront l’activité par l’apprentissage de l’héraldique afin de créer leur propre blason sur un bouclier en carton. Suivi d’un goûter..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . 6 EUR.

La Fontaine

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie



In preparation for your Halloween party, we’re offering children the chance to create their own shield. They’ll start by learning about heraldry, then create their own coat of arms on a cardboard shield. Followed by a snack.

Para preparar su fiesta de Halloween, ofrecemos a los niños la posibilidad de crear su propio escudo. Empezarán aprendiendo heráldica y creando su propio escudo en un escudo de cartón. Seguido de una merienda.

Um Ihre Halloween-Party optimal vorzubereiten, schlagen wir den Kindern vor, ihr eigenes Schild zu gestalten. Sie werden die Aktivität mit dem Erlernen der Heraldik beginnen, um dann ihr eigenes Wappen auf einem Pappschild zu entwerfen. Anschließend folgt ein kleiner Imbiss.

Mise à jour le 2023-10-10 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES