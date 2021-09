Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA FONTAINE REVISITE – PERENNE COMPAGNIE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LA FONTAINE REVISITE – PERENNE COMPAGNIE Le Mans, 6 octobre 2021, Le Mans. LA FONTAINE REVISITE – PERENNE COMPAGNIE 2021-10-06 14:00:00 – 2021-10-06 16:00:00 Parc Théodore Monod 27 Boulevard Paul Chantrel

Le Mans Sarthe Dans le cadre de Faites Lire ! Un récitant, Christian Brouard, un musicien, Fabien Eckert vous propose une lecture musicale des fables de La Fontaine. A partir de 5 ans. De 14h à 16h. Au parc Théodore Monod Dans le cadre de Faites Lire ! Un récitant, Christian Brouard, un musicien, Fabien Eckert vous propose une lecture musicale des fables de La Fontaine. A partir de 5 ans. De 14h à 16h. Au parc Théodore Monod dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Parc Théodore Monod 27 Boulevard Paul Chantrel Ville Le Mans lieuville 48.01123#0.18183