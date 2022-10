L’ENGLISH CHARENTE BIEN ! LA FONTAINE LUPIN, 22 octobre 2022, Port-des-Barques.

720 € (transport inclus d’IDF)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

LA FONTAINE LUPIN La Fontaine Lupin 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

NOTRE PROJET : Le soleil de Charente-Maritime comme compagnon, une implantation maritime rarissime, tout est réuni pour bâtir un séjour véritablement fun… pour apprendre l’ANGLAIS de manière ludique! on alterne : séquence de langue et activités dynamiques : y en aura pour tous les goûts : du kayak, une croisière en bateau pour se rendre sur l’île d’Aix, de l’accro-mâts,… et bien plus encore… Que de plaisirs en perspective… L’objectif étant de proposer un séjour qui décoiffe, une aventure riche d’originalité… Et surtout de la découverte !!!

LES ACTIVITÉS :

Linguistique : 10 Heures d’Anglais avec enseignant. 5 Séances de 2h.

Notre programme à la journée :

-Le matin: 1h de sport, puis 2h00 d’Anglais

-L’Après-midi: Détente avec les activités ci-dessous mais aussi les activités prévus par les animateurs BAFA

– Accro Mats : une aventure aérienne d’une demi-journée. Des parcours variés et adaptés, dans une reproduction de grand voilier. De quoi vivre des sensations en toute sécurité, hardi moussaillon !

– Kayak : de par le climat de notre Charente-Maritime, une belle expérience au départ du centre. Une balade en kayak d’une demi-journée nous permet de découvrir le littoral autrement. Visite de l’Aquarium de La Rochelle : une très belle visite avec des parcours adaptés à tous, de formidables découvertes ludiques. Un grand moment riche de sentiments ! (1 journée).

– La sortie à l’ÎLE MADAME va nous permettre de poursuivre sur cette lancée car cette île est accessible à pied lorsque la marée est basse. L’occasion d’aborder la notion des marées. À noter : nous profiterons également de cette sortie pour découvrir un métier : l’ostréiculture, un secteur économique très important dans cette zone géographique… l’occasion d’en apprendre d’avantage sur la faune et la flore.

– Journée Olympiades et Découvertes Multi-sports : mise en place d’une journée Olympiades et de découvertes multi-sports (flag, ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et de plein air).

– Excursions possibles parmi : Rochefort et l’Hermione, le Fort Lupin, l’écomusée de Port des Barques, etc.

Nos Veillées ♥ : chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation :

– des veillées en petits groupes pour plus de convivialité,

– des veillées tous ensemble pour plus d’intensité.

3 veillées d’exception préparées avec soin et bien réparties sur le séjour : – Soirée Fureur : de la musique, des épreuves et du plaisir !

– Soirée Light Painting : activité novatrice, les jeunes pratiqueront cet exercice aussi amusant que passionnant.

– Soirée Disco : une boum… souvent imitée, jamais égalée !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T08:30:00+02:00

2022-10-29T18:30:00+02:00

