6.5 La Fontaine, le moral et l’immoral

Cie La Bigarrure

Vous pensiez avoir tout lu et tout vu sur Jean de La Fontaine ? Cet objet théâtral non identifié vous prouvera rapidement le contraire ! Alternant fables et contes revisités, les comédiens traiteront les textes par exemple en musique, comme un extrait de cinéma muet ou un numéro de cirque ! Un moment à la fois drôle et poétique, original et unique…

Tarifs : Adultes 6.50 €, 8-18 ans 4 €, gratuit pour les – de 8 ans

fortdeconde@cc-valdeaisne.fr +33 3 23 54 40 00 http://www.fortdeconde.com/

