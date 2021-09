Le Mans Médiathèque des Saulnières Le Mans, Sarthe “La Fontaine fait son cinéma” : programme de courts métrages d’animation Médiathèque des Saulnières Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie (France, 2017) . Pour les enfants, à partir de 4 ans. Durée : 40 min.

Gratuit

