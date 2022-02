LA FONTAINE FAIT SON CINEMA : ANIMATION – 2017 – 0H40 – CINÉ-BOUT’CHOU 2-6 ans – SAM 5 à 10h : atelier dessins – 10h45 : projection Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La Fontaine fait son cinéma est un programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie. ANIMATION – 2017 – 0H40 – CINÉ-BOUT’CHOU pour les 2-6 ans – 10h : atelier dessins et café pour les parents – 10h45 : projection Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

