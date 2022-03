LA FONTAINE et les Musiciens L’Ode – Conservatoire de Vanves,Auditorium Jean Françaix Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine en 2021, Le Quintette de la Hulotte choisit de mettre en valeur l’homme de lettres en proposant un spectacle sur son histoire et les idées de son temps au travers d’un voyage musical inédit, auquel s’invitera, en la circonstance, la chanteuse lyrique mezzo-soprano, Estelle Rabaud, qui y occupera également le rôle de récitante. Imaginée autour du répertoire dédié au quintette à vent, le spectacle, à destination d’un large public, présente des oeuvres originales et transcriptions pour vents, illustrant, de manière ludique et pédagogique, la vie et l’oeuvre du célèbre poète né à Château-Thierry en 1621 et dont les célèbres Fables occupent une place primordiale dans la littérature française. De Berlioz à Debussy en passant par Rameau ou Offenbach, ce programme met également à l’honneur des compositeurs ou compositrices souvent moins mis en avant, tels Benjamin Godard (1849-1895) ou Elsa Barraine (1910-1999). Le spectacle verra également la participation de deux classes de 6ème du collège Saint-Exupéry et d’une classe CP/CM2 de l’école Max Fourestier de Vanves au travers de l’interprétation d’une œuvre de Julien Joubert, « Trois fables de La Fontaine », accompagnée par le quintette à vent dans le cadre de ce concert participatif.

Gratuit sur réservation

