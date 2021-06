La Fontaine en fête ! Parc Sainte-Périne, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 20h à 21h30

Le samedi 26 juin 2021

de 17h30 à 19h

Le samedi 26 juin 2021

de 14h30 à 16h

Le samedi 26 juin 2021

de 11h à 12h30

Le dimanche 27 juin 2021

de 11h à 12h30

Le dimanche 27 juin 2021

de 17h30 à 19h

Le dimanche 27 juin 2021

de 14h30 à 16h

Le vendredi 2 juillet 2021

de 20h à 21h30

Le samedi 3 juillet 2021

de 11h à 12h30

Le dimanche 4 juillet 2021

de 17h30 à 19h

Le dimanche 4 juillet 2021

de 11h à 12h30

Le vendredi 9 juillet 2021

de 20h à 21h30

Le samedi 10 juillet 2021

de 11h à 12h30

Le dimanche 11 juillet 2021

de 11h à 12h30

Le dimanche 11 juillet 2021

de 17h30 à 19h

gratuit

Pour célébrer les 400 ans de Jean de La Fontaine, la Mairie du XVIe a choisi d’installer un théâtre de verdure dans le parc Sainte-Périne du 25 juin au 11 juillet.

Pour célébrer les 400 ans de Jean de La Fontaine, la Mairie du XVIe a choisi d’installer un théâtre de verdure dans le parc Sainte-Périne afin que, du 25 juin au 11 juillet, les habitants puissent profiter gratuitement et dans le respect des contraintes sanitaires d’une programmation classique, diverse et accessible à tous et en plein air. Place aux artistes !

Au programme

La Fontaine en 10 leçons, de et par Jérôme Hauser

Dans ce seul-en-scène, Jérôme Hauser dit du La Fontaine en dix sujets : l’amour, l’amitié, la liberté… Avec lui, ces fables intemporelles redeviennent tellement actuelles… C’est donc la modernité de l’auteur que le comédien (par ailleurs enseignant dans le XVIe) est allé extraire chez cet auteur intimement lié à l’arrondissement. Un tour de fables qui prouve que l’on peut encore et toujours se divertir avec La Fontaine.

25 juin, 2 et 9 juillet à 20h / 26, 27 juin, 3, 4, 10 et 11 juillet à 11h / Tout public dès 10 ans.

Le neveu de Rameau, de Denis Diderot

Entre un philosophe et « le plus bizarre personnage de ce pays » s’engage une conversation étincelante, drôle et explosive, signée Diderot. «Ce dialogue éclate comme une bombe au beau milieu de la littérature française » en dira Goethe. En deux cents ans, l’œuvre n’a pas pris une ride. Elle est mise en scène par Jean- Pierre Rumeau, avec Nicolas Vaude et Gabriel le Doze. Production théâtre le Ranelagh.

Dimanche 4 juillet 17h30 / Public familial.

Vipère au Poing, d’Hervé Bazin

Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans merci contre leur mère, une femme impitoyable et cruelle surnommée Folcoche. Dans l’un des plus grands romans de la littérature française, Hervé Bazin dresse le portrait d’une famille drôle, détestable et attachante, bravée par le cri de révolte d’un enfant. Mise en scène de Victoria Ribeiro, avec Aurélien Houver. Production théâtre le Ranelagh.

Dimanche 27 juin 17h30 / Tout public dès 12 ans.

Balbec plage, d’après À l’ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust

Cette lecture-spectacle se consacre au premier séjour du narrateur de la « Recherche du temps perdu à Balbec », où il se rend en compagnie de sa grand-mère et de leur domestique Françoise. Les émois de la découverte de la côte normande et de la villégiature au Grand Hôtel… Cinquante minutes de poésie et d’humour par la comédienne Isabelle Mentré.

Samedi 26 juin 17h30 / Tout public dès 10 ans.

Les Fables de La Fontaine, par Guy Chouraki

Le comédien Guy Chouraki choisit de mettre les Fables à la portée de tous dans le respect de la pensée de l’auteur. Cette interprétation passe par une mise en scène stimulant l’œil et l’oreille du public grâce au masque, à la voix, et au décor.

Le comédien fait aussi œuvre pédagogique en distribuant un indispensable glossaire du français du XVIIe siècle, utilisé dans les Fables.

Les 26 et 27 juin à 14h30. Tout public. Idéal pour les plus jeunes.

La longue route, de Bernard Moitessier

Un spectacle créé et joué par Thierry Lavat, adapté du récit de Bernard Moitessier.

« Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. » C’est par ces quelques mots écrits le 18 mars 1969 que Bernard Moitessier abandonne officiellement le Golden Globe Challenge, course autour du monde à la voile qu’il est en passe de remporter. En gagnant cette course, il serait devenu le premier navigateur à effectuer un tour du monde en solitaire sans escale. En renonçant à la victoire et en refusant la gloire et la fortune il est entré dans la légende. « Mon souhait est d’arriver à faire vivre sur scène ce fantastique récit, d’arriver à emmener les spectateurs en voyage en bateau autour du monde, le temps d’un spectacle… ». Il y parvient plus que bien…

Comédien et metteur en scène, Thierry Lavat a remporté le Molière 2002 du meilleur spectacle pour Bent de M. Sherman.

Dimanche 11 juillet 17h30. Tout public dès 10 ans.

Réservation obligatoire

Pour réserver:

Par téléphone au : 01.40.72.16.94

Par mail: resa-scene-mairie16@paris.fr

Merci de préciser le nombre de places souhaité, les noms, prénoms des personnes à inscrire et un numéro de téléphone auquel vous joindre.

Parc Sainte-Périne

1er accès situé au 41 rue Mirabeau – 75016 Paris

Métro ligne 10 – Chardon-Lagache | Église d’Auteuil

Bus 22 et 62 – arrêt Chardon – Lagache

2e accès situé avenue de Versailles

bus 72 – arrêt Victorien Sardou, face à l’entrée du parc

Parc Sainte-Périne 41, rue Mirabeau Paris 75016

10 : Chardon Lagache (187m) 10 : Église d’Auteuil (311m)



Contact :Mairie du 16e arrondissement https://mairie16.paris.fr/ 0140721694 resa-scene-mairie16@paris.fr

