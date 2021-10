La fontaine de Barenton, balade contée Aux portes de l’Autre Monde Paimpont, 1 novembre 2021, Paimpont.

La fontaine de Barenton, balade contée Aux portes de l'Autre Monde

2021-11-01 11:00:00 – 2021-11-01 13:15:00 RDV parking de la fontaine de Barenton Folle Pensée

Paimpont Ille-et-Vilaine

Pour découvrir Barenton, il faut oser s’aventurer au cœur de la forêt. La fontaine merveilleuse, que chantent les poètes depuis le XIIe siècle, ne se dévoile qu’aux esprits aventureux. Barenton recèle mille histoires, elle raconte les amours de Merlin et Viviane, chante l’aventure d’ Yvain, le chevalier au lion, et distille ses secrets à ceux qui savent écouter. Mais prenez garde, quelques gouttes d’eau versées sur le perron, déclenchent un orage spectaculaire. Pour partir en quête de Barenton, on doit, comme les preux de jadis, partir bien équipé.

RDV : parking de Folle Pensée 35 380 Paimpont – Coordonnées GPS : 48°02’28.7″N / 2°15’23.6″W

Tout public – Pas de poussette mais porte-bébé ok

Tarif plein : 14 € – Tarif réduit : 12 € ( – 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif )

Réservation obligatoire, petit groupe

Tel : 06 72 81 03 19

Mail : medelkat@yahoo.fr

