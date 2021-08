Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine, Paimpont La Fontaine de Barenton, balade contée aux portes de l’Autre Monde Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont Ille-et-Vilaine La fontaine merveilleuse, que chantent les poètes depuis le XIIe siècle, ne se dévoile qu’aux esprits aventureux. Barenton recèle mille histoires et distille ses secrets à ceux qui savent écouter.

Avec Médèle, du Monde de Médèle – Contes aux 4 vents.

3,5 km – 2 h

RDV : parking de Folle Pensée 35 380 Paimpont – Coordonnées GPS : 48°02’28.7″N / 2°15’23.6″W

Tout public – Pas de poussette mais porte-bébé ok

