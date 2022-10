Sejour Multisports Nature Jeunes / Buis-Les-Baronnies La fontaine d’annibal Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Sejour Multisports Nature Jeunes / Buis-Les-Baronnies La fontaine d’annibal, 24 octobre 2022, Buis-les-Baronnies. Sejour Multisports Nature Jeunes / Buis-Les-Baronnies 24 – 28 octobre La fontaine d’annibal

50€ pour enfant suivis par l’ASE

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La fontaine d’annibal quai de l’ouvèze 26170 Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Séjour Multisports Nature Jeunes du 24 au 28 octobre 2022

à Buis-Les-Baronnies Tu veux découvrir d’autres sports nature …

Tu aimes te faire de nouveaux copains …

Tu veux passer des vacances actives …

Viens profiter des lieux de pratique en Drôme avec nous !

Activités :

 du sport : pratiquer les disciplines du Raid et du Triathlon (VTT, course à pied-Trail, orientation, bike & run, …), avec les transitions et la maniabilité.

 du partage : pratiquer différentes activités en groupe, rencontrer d’autres jeunes

 de la découverte : sensibilisation à la géographie, préparer un itinéraire, connaitre son corps, connaitre le patrimoine environnant et son histoire….

 de l’événement : participer à un mini-raid multisports en équipe en fin de séjour.

Age minimum 8 Age maximum 15

Buis-les-Baronnies Drôme