Sculpter pour se révéler et enchanter le quotidien la fontaine d’ananda, 1 avril 2023, Chabeuil. Sculpter pour se révéler et enchanter le quotidien 1 et 2 avril la fontaine d’ananda Parcours découverte et ateliers participatifs en bijouterie, sculpture et céramique la fontaine d’ananda 2055 route des sylvains 26120 Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://www.daniellesimon.fr/les-anges-en-raku”}] Les passeurs de beauté : Danielle Simon (Sculpteur céramiste cuisson raku) Invités : Christina Ulrich (bijoux en perles ) et Anne G.Wels (bijoux en métaux précieux). Ateliers de modelage et découverte d’un parcours pédagogique des étapes de création en bijouterie. Exposition : Venez découvrir nos 3 artistes passeurs de beauté et leurs élèves.

Du samedi au dimanche, vous pourrez découvrir des sculptures en céramique raku, des bijoux en argent, émail et perles, mais aussi des tableaux en vitrail.

Présentation d’un parcours pédagogique sur les différentes terres et cuissons, et le courant wabi-sabi dans l’atelier LES ATELIERS DU WEEK-END Sculpter la terre : Vous pourrez participer à un atelier de sculpture et réaliser un visage avec l’aide de Danielle SIMON.

Samedi 10h30 et dimanche 14h : atelier participatif “sculpter un visage”

visitez le site Atelier Bijoux : Samedi toute la journée : démonstration de sculptures sur cire et explication du processus de la fonte à la cire perdue.

Dimanche toute la journée : démonstration des techniques traditionnelles de dessin en joaillerie (gouache) et présentation des étapes pédagogiques de création d’un bijou.

Samedi et dimanche toute la journée : démonstration de tissage de bijoux en perles. Atelier vitrail: Dimanche 16h : découverte de la fabrication d’un vitrail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Danielle Simon

