La Fontaine à la Chancellerie Château-Thierry, 21 novembre 2021, Château-Thierry.

La Fontaine à la Chancellerie Château-Thierry

2021-11-21 – 2021-11-21

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, le Quintette de la

Hulotte choisit de mettre en valeur l’homme de lettres en proposant deux spectacles sur son

histoire et les idées de son temps au travers d’un voyage musical inédit, auquel s’invitera, en la

circonstance, la chanteuse lyrique Estelle Rabaud.

Imaginée autour du répertoire dédié au quintette à vent, cette création 2021 présente des oeuvres

originales et transcriptions pour vents, illustrant, de manière ludique et pédagogique, la vie et

l’oeuvre du célèbre poète né à Château-Thierry en 1621 et dont les célèbres Fables occupent une

place primordiale dans la littérature française.

Le 1er volet, créé le 1er juillet dans la grande salle de l’Echangeur, mettait en valeur des fables

mises en musique au fil du temps et voyait la participation d’un choeur d’enfants d’une école

élémentaire de Château-Thierry.

Le 2ème volet, présenté le 21 novembre, sera axé sur le personnage de Marie Héricart, épouse de

Jean de La Fontaine et aura lieu à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry, à quelques pas de

la Chancellerie, demeure où elle résida à la fin de sa vie : Ce concert sera également ponctué de

textes de l’historienne Marie Lapointe, sur l’histoire du lieu et de ce quartier historique de la ville.

Distribution :

Quintette de la Hulotte : Clotilde Siegfried (flûte traversière), Catherine Lamborot (hautbois),

Annelise Clément (clarinette), Joël Jody (cor et cor des alpes), Aude Schuehmacher (basson)

Chanteuse mezzo-soprano : Estelle Rabaud

Comédienne : Alicia Brosseron

Lumières : Adrien Moreau

Affiche/visuels : Marie-Aline Dérieux

Textes de Marie Lapointe et Estelle Rabaud

Musiques de Wolfgang Amadeus Mozart, Léopold Mozart, Arthur Bliss, Paul Bonneau,

Jacques Offenbach, Ferenc Farkas, Benjamin Britten, Henry Purcell, Claude Debussy,

Georg Friedrich Haëndel

Arrangements musicaux : Joël Jody, Catherine Lamborot, Annelise Clément

Les Arts Boutants

Château-Thierry

