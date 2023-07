Journées du Patrimoine : Rendez-vous à la bibliothèque du manoir La Font Macaire Eymoutiers, 16 septembre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

A mi-chemin du centre d’Eymoutiers et de l’espace Rebeyrolle, le domaine de la Font Macaire forme un ravissant écrin de verdure et d’histoire en bord de Vienne, classé en 1989 « site naturel remarquable ». Bâti à la fin du XVIe siècle sur un plan en U, ce manoir doit son nom à la fontaine qui arrose sa cour intérieure. Il comprend aussi une chapelle dédiée à saint Jacques et de vastes combles sous charpente en nef de bateau renversée. Ayant transformé en 2016 les anciennes écuries en librairie de livres d’occasion, nous proposons aujourd’hui d’aménager un nouvel espace de 200 m² ouvert au public au gré d’une programmation estivale de lectures et de représentations culturelles..

La Font Macaire

Halfway between the center of Eymoutiers and the Espace Rebeyrolle, the Domaine de la Font Macaire is a delightful jewel of greenery and history on the banks of the Vienne, classified a « remarkable natural site » in 1989. Built in the late 16th century on a U-shaped plan, the manor owes its name to the fountain that waters its inner courtyard. It also features a chapel dedicated to St. James and vast attic space under an inverted ship’s roof. Having converted the former stables into a second-hand bookshop in 2016, we are now proposing to create a new 200 m² space open to the public for a summer program of readings and cultural performances.

A medio camino entre el centro de Eymoutiers y el Espace Rebeyrolle, la finca Font Macaire es un encantador marco de verdor e historia a orillas del Vienne, clasificado « sitio natural notable » en 1989. Construida a finales del siglo XVI sobre una planta en forma de U, la mansión debe su nombre a la fuente que riega su patio interior. También cuenta con una capilla dedicada a Santiago y un amplio espacio abuhardillado bajo un tejado de barco invertido. Tras haber transformado las antiguas caballerizas en librería de segunda mano en 2016, ahora proponemos crear un nuevo espacio de 200 m² abierto al público para un programa estival de lecturas y espectáculos culturales.

Auf halbem Weg zwischen dem Zentrum von Eymoutiers und dem Espace Rebeyrolle bildet die Domaine de la Font Macaire ein bezauberndes grünes und geschichtsträchtiges Schmuckkästchen am Ufer der Vienne, das 1989 als « bemerkenswerter Naturstandort » eingestuft wurde. Das Ende des 16. Jahrhunderts auf einem U-förmigen Grundriss errichtete Herrenhaus verdankt seinen Namen dem Brunnen, der seinen Innenhof bewässert. Es umfasst außerdem eine dem heiligen Jakobus gewidmete Kapelle und ein großes Dachgeschoss mit einem Dachstuhl, der wie ein umgedrehtes Schiff aussieht. Nachdem wir 2016 die ehemaligen Stallungen in eine Buchhandlung für gebrauchte Bücher umgewandelt haben, schlagen wir heute vor, einen neuen 200 m² großen Raum einzurichten, der der Öffentlichkeit im Rahmen eines sommerlichen Programms von Lesungen und kulturellen Aufführungen offen steht.

