Les activités de La Fonderie s’appuient sur un double patrimoine, industriel et culturel.

Pratiques artistiques et métiers d’art s’y croisent : photographie, ébénisterie, peinture, sculpture (bois, métal, pierre), dessin, vidéo, gravure, céramique, menuiserie (bois, métal) et calligraphie, sont à l’œuvre tous les jours.

Les parties communes de La Fonderie, cour et couloirs, seront sublimés par des évènements et performances :

• Une « machine à prendre le Temps », série de courts métrages poético-burlesques mettant en scène un ou des personnages dans divers lieux et situations où le temps s’affole autour d’eux. Le temps sera sublimé, par le jeu du ralenti et de l’accéléré en présence du public, dans les recoins de La Fonderie. Sébastien Dumont

• Une exposition collective autour de l’univers de la marionnette, fruit des rencontres entre La Fonderie et le Théâtre Halle Roublot, marionnettes et formes associées

• Une démonstration de cuisson raku : un peu de bonheur dans le hasard . Élément Terre

Et aussi à découvrir à la Une et entre Autres : des artistes et artisans qui présenteront leurs œuvres dans leurs ateliers, comme autant de clins d’œil à un quotidien sublimé :

Une petite touche d’humour dans des nature-mortes où les fruits et les légumes sont les héros d’un moment. Chang Ki Chung.

Une série dessinée in situ « C’est mieux quand on L’ouvre » .Des contours de groupes sculptés du XVIII° siècle, subliment nos mythologies du quotidien. Marion Legouy.

Une technique traditionnelle de menuiserie-soudure qui sublime les objets du quotidien et leur donne une dimension onirique. Michael Moore

Une « Rhapsodie du désir » dont la scintillation numérisée et imprimée sur papier, transfigure la banalité de l’ordinaire .Katia Calisi

Une irruption de l’inattendu et de la distance avec les techniques de taille d’épargne et de taille-douce. Anita Ljung

Une précieuse mémoire d’enfance végétale, animale, humaine, gravée dans la matière des rêves. Dana Radulescu

Une bauxite en alumine sublimée, des pensées tour à tour rocailleuses et liquides. des centaines de couches de calligraphies instantanées, jusqu’à jubilation. Luc Arrignon

Une liberté acquise au fil de l’eau, de la lumière, de la terre et de la photographie argentique. Comme une respiration, L’eau balaye et libère les formes… revivifie et éclaire le réel par son mouvement, sa transparence, sa captation de la lumière et des objets. Agnès Veilhan

Une chose qui a existé n’est plus. Mais est-ce vrai ? Des traces de fumée dessinent avec l’aléatoire de la flamme et son imagination éperdue, impalpable, insaisissable, les reliques de l’ombre. Min Soon Moon

Une impermanence du monde à l’image d’un mouvement perpétuellement en tension et fluidité. Carole Leroy

Une légerté qui sublime les métaux lourds, une transformation du fer en or. Gerardo de Pablo



