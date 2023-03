Porte Ouvertes – Atelier Mireille Mingarelli La Fonderie Pôle de Création Artistique, 1 avril 2023, Fontenay-sous-Bois.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, Mireille Mingarelli vous ouvre les portes de son atelier le temps d’un week-end pour venir découvrir ses créations.

Vous pourrez découvrir des pièces uniques, des Bouddhas et Bodhisattvas en édition limitées, ansi que des sculptures murales : corsets en porcelaine, grès ou faïence faisant partie de la série « Scandale Corsé », des stilettos, ainsi que d’autres objets mélangés à des matériaux comme le caoutchouc ou le métal ; objets du quotidien sublimés et parfois même rendus complètement inutiles et rebelles.

La Fonderie Pôle de Création Artistique 23 rue de Neuilly 94120 FONTENAY SOUS BOIS Fontenay-sous-Bois 94120 Hôtel de Ville Val-de-Marne Île-de-France

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Mireille Mingarelli – Adagp, Paris