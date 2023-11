La décision collective : « Y a t’il du décisoire dans l’air » La Fonderie Le Mans, 25 novembre 2023, Le Mans.

Un mouvement massif de bifurcations inventives, de tentatives de subversion de la « loi du marché » arrive dans les campagnes, ce ne sont pas les vaches ni les poules qui s’en plaindront.

Mais l’autogestion, les différentes solidarités, l’égalité salariale ne s’apprennent pas avec le maître ou la maîtresse d’école.

Il faut tout inventer, décider collectivement.

INTERVENTIONS & DÉBATS avec

Jocelyne Porcher « L’agriculture conventionnelle», quelle convention ?

Gautier Félix La bienveillance m’a tué.

Anne Mèche Qui choisit quoi ?

Melaine Travert Elever des animaux en groupe.

Clément Osé & Noémie Calais Plutôt nourrir, l’appel d’une éleveuse – Editeur Tana-Collection Nouveaux Recits (septembre 2022)

en compagnie de

Angèle Satche, psychologue du travail en Bretagne

Mathilde Leriche, chargée de mission à l’inter AFOCG

coordination Lise Gaignard

« Dans le qui décide ? , il y a déjà un préjugé d’incarnation » disait Jean Oury, « comme s’il y avait un grand décideur ou un petit décideur1 … (il faut) lutter contre ce préjugé d’incarnation herculéenne de décideur ». Pour lui, « l’évitement le plus massif et le plus généralisé, c’est de faire glisser (la) fonction décisoire vers un décideur, c’est à dire de la faire s’incarner : qu’il y ait un chef qui ait le savoir et le pouvoir, qui soit payé pour décider ».

Si on choisit de vivre et travailler en milieu horizontal, quels dispositifs doit-on inventer pour qu’il y ait « du décisoire dans l’air » plutôt que du silence plombant, des discussions sans fin ou des jeux de colonies de vacances affligeants.

Des éleveuses et éleveurs nous parleront de leur travail, plus particulièrement de ce qui est difficile, qui rate, qui échappe, qui finalement se fait quand même, etc. Qui décide de l’heure de la traite ? Les salarié.es ou les vaches ? D’une mise à la réforme ? Noiraude finira-t-elle en caissettes pour l’AMAP2 ? Qui fait la vaisselle chaque midi ?

