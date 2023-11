Anatole Tombé : spiritisme juif arabe avec instruments II La Fonderie Le Mans, 23 novembre 2023, Le Mans.

Anatole Tombé : spiritisme juif arabe avec instruments II Jeudi 23 novembre, 20h00 La Fonderie

Deux pupitres, un micro, un instrument (contre­basse, guitare électrique). Une voix, parfois deux, les textes fournissent matière à écriture sonore, rythmique et musicale, dans une approche mêlant lecture performée et improvisation.

texte Jo Mrelli

avec Patrick Condé, Raphaël Gautier, Joëlle Marelli, Frédéric Stochl

musique

contrebasse Frédéric Stochl guitare électrique Raphaël Gautie

regard extérieur Patrick Condé

création lumière Julienne Rochereau

administration Valérie Lefebvre

Faire revivre un mort ancestral pour l’interroger sur un présent fou. Quelles sont les effets persis­tants, dans le présent des corps vivants, de la folie coloniale ? Quelles procédures de désenvoûtement faut-il inventer pour dissiper les traces qu’elle laisse non seulement chez les descendant.es des colonisé.es mais aussi et plus généralement dans les mondes duels enfantés par la colonie ? Quelles alliances secrètes ou manifestes, quels compromis faut-il tisser, à quels esprits s’adresser pour« sortir de la grande nuit » ? Qui est Anatole Tombé et que fait-il dans cette histoire de juifves arabes?

Musical et vocal, le travail sur la langue poétique des textes est conçu comme constituant lui-même une procédure de désenvoûtement.

La Fonderie 2 rue de La Fonderie 72000 Le Mans Le Mans 72000 saint pavin des champs Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lafonderie.fr/anatole-tombe-spiritisme-marrane-avec-instruments-2/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

affiche©Delphine Bacri