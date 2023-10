Cet évènement est passé LA CARAVANE – UNE RENCONTRE DEBAT AVEC ET AUTOUR DU LIVRE OE NICOLAS ROMEAS, JUSTE UN MOT – LA REVOLUTION OU SENSIBLE La Fonderie Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

JUSTE UN MOT – LA REVOLUTION OU SENSIBLE Vendredi 27 octobre, 19h30 La Fonderie Prix libre à partir de 5 euros Une itinérance pour s’interroger et témoigner ensemble. Formée d’un petit groupe de personnes, elle s’étoffe, à chaque étape, de la participation d’acteurs du territoire.

La Caravane, on s’y retrouve pour dire, de différentes manières, des choses sérieuses qui prêtent à rire, à pleurer, à réfléchir.

Une scène ouverte accueillante, des temps courts pour laisser place à chacun.

Comme le dit Nicolas Roméas, les braises sont là, soufflons dessus pour les raviver.

Voilà le rôle de La Caravane.

MAIS AUSSI UNE PROPOSITION ARTISTIOUE AVEC LA COMPAGNIE MARIE LENFANT,

MAIS AUSSI UNE PROPOSITION ARTISTIOUE AVEC LA COMPAGNIE MARIE LENFANT,

DES LECTURES D'EXTRAITS OU LIVRE PAR CLAUDE FOSSE ET LES IMAGES D'OLIVIER PERROT

La Fonderie
2 rue de La Fonderie
72000 Le Mans

