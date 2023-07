Théâtre du Radeau présente Item La Fonderie Le Mans, 11 septembre 2023, Le Mans.

Théâtre du Radeau présente Item 11 – 14 septembre La Fonderie Entrée libre à partir de 5 euros

A l’image de Walser, compagnon de route d’Item et de Par autan, pour qui la promenade était un art de vivre, ce théâtre d’artisan, poétique, cocasse, cueille et compose, s’ébouriffe en bouquet sauvage, fend l’espace en saxifrage.

Objets, rideaux, costumes, éléments sonores, délibèrent autant que ce qui est parlé non par des personnages, plutôt par des acteurs-passeurs, éphémères figures accrochées un moment dans le décor, en clin d’œil.

