La Fondation Taylor présente le travail de Brisson, Bothuon et Hristova Fondation Taylor Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les signes et symboles des peintures de Bernard-Jacques Brisson échangent avec les sculptures de tissus presque animées d’Anne Bothuon et les paysages gravés d’Evgeniya Hristova.

Bernard-Jacques Brisson (peinture)

L’artiste entame sa formation picturale à

l’Académie Frochot de Paris sous la direction du peintre Pierre Matthey.

Parallèlement à une carrière dans le design graphique, il développe son propre

langage visuel. Les tableaux de Bernard Jacques Brisson ont été exposés en

France, mais aussi en Allemagne où il réside aujourd’hui, au Danemark, en

Russie ou au Japon, ainsi que dans les principaux salons. L’univers de Bernard

Jacques Brisson est riche de couleurs et de formes qui viennent rythmer sa

peinture. Presque saturées de signes, de symboles et d’images, ses compositions

révèlent peu à peu leurs contours et leur sens. Le spectateur y découvre un

visage, une architecture, un instrument de musique… et peut associer aux

oeuvres qu’ils observent ses propres images mentales.

Anne Bothuon (sculpture)

L’artiste se forme à l’École Supérieure des Arts

Appliqués Duperré puis en décoration et scénographie à l’École Supérieure

Nationale des Arts et Techniques du Théâtre de Paris. Au fil des années, l’on a

pu admirer ses sculptures dans diverses expositions personnelles et collectives

et dans plusieurs salons d’art. Anne Bothuon sculpte les corps à partir d’ouate

et gaze de tarlatane cousues. Par sa texture, cette matière douce et soyeuse

donne à ses personnages une présence troublante. Des fils colorés viennent

dessiner et animer la surface blanche de ses oeuvres, donnant toute leur

expression aux visages des personnages. Le travail d’Anne Bothuon s’impose

comme le miroir d’une humanité fragile et singulière.

Evgeniya Hristova (gravure)

D’origine bulgare, Evgeniya Hristova étudie la

gravure à l’Académie des Beaux-Arts de Sofia, ainsi qu’aux Académies des

Beaux-Arts de Macerata et Urbino en Italie. Ses gravures sont régulièrement

exposées dans des expositions personnelles et collectives à travers l’Europe.

Evgeniya Hristova est lauréate du prix Jean Asselbergs 2023 de la Fondation

Taylor. Elle enseigne également les techniques de gravure dans plusieurs

prestigieuses académies italiennes.

Pointe-sèche, burin, eau-forte et aquatinte, Evgeniya Hristova manie les

techniques de gravure avec aisance. Dans ses oeuvres, l’artiste réinterprète

les éléments naturels (buissons, racines, arbres), donnent vie à des

personnages et des architectures qui semblent issus des siècles passés. Son

trait est délié, vivant. Le noir se confronte au gris, et les vides viennent éclairer

les gravures d’Evgeniya Hristova.

Fondation Taylor 1, rue La Bruyère 75009

Fondation Taylor Brisson / Bothuon / Hristova