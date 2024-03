La Fondation GoodPlanet réouvre ses portes avec « Les champion.nes du vivant » Fondation GoodPlanet Paris, samedi 6 avril 2024.

Du samedi 06 avril 2024 au dimanche 07 avril 2024 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

A partir du 6 avril 2024, la Fondation GoodPlanet réouvre les portes du Domaine de Longchamp avec une programmation qui promet cette année de mettre à l’honneur les championnes et champions de l’engagement, du vivant et de la nature, du sport, ou de la culture !

Avec une année 2024 rythmée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la Fondation GoodPlanet inaugure sa nouvelle saison « Les champion.nes du vivant » les 6 et 7 avril 2024 ! Au programme jusqu’au 27 octobre ? Une programmation pluridisciplinaire, gratuite, ludique et pédagogique avec 60 concerts et tremplins pour jeunes talents, 3 expositions, 300 ateliers et visites guidées, 50 rencontres thématiques, 2 Escape games autour de l’énergie, ainsi que 5 Festivals…

Rendez-vous les 6-7 avril pour la réouverture avec : une projection-rencontre avec Jean-Albert Lièvre réalisateur du film « Les Gardiennes de la Planète », un interlude musical avec l’artiste Ambre Brisset, un atelier de confection florale, un ciné-kids, une batucada ou encore une chasse au trésor XL solidaire !

Cette année, profitez chaque week-end de « Planète Kids » pour les enfants de 3 à 12 ans avec des ateliers tantôt créatifs, tantôt scientifiques, et toujours gratuits ! Retrouvez également du « Coin des bout’choux » qui accueille tous les week-ends après-midi les 3 à 12 ans accompagnés de leurs parents pour des activités en continu dans un espace réservé ! L’occasion pour eux de découvrir l’alimentation durable, la protection de la biodiversité et bien d’autres sujets en jouant à des jeux spécialement conçus par les équipes GoodPlanet.

Fondation GoodPlanet 1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne 75116

Contact : https://www.goodplanet.org/fr/domaine/6-7-avril-2024-reouverture-de-la-fondation/ +33603807996 eugenie@goodplanet.org https://goodplanet.mapado.com/event/326175-reouverture

© Fondation GoodPlanet