LA FONDATION DUBUFFET, INVITÉE D'HONNEUR DU SALON DU DESSIN 2024 Jean Dubuffet sur papier Palais Brongniart Paris, mercredi 20 mars 2024.

Jean Dubuffet sur papier Palais Brongniart Paris 20 – 25 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-20 12:00

Fin : 2024-03-25 20:00

Avoir été choisie pour être l’invitée de la présente édition du Salon du dessin touche

particulièrement la Fondation Dubuffet, qui, durant toute l’année 2024, célèbre ses 50 ans

Créée par l’artiste lui-même, la fondation a été reconnue d’utilité publique par décret

en 1974. L’exposition présentée par la Fondation au Salon du dessin est l’un des premiers

événements organisés pour cet anniversaire. Elle prend la suite des prestigieuses institutions

muséales, invitées jusqu’à présent, qui avaient choisi de présenter les plus belles « feuilles » de

leurs collections. Le terme en usage de « feuille » a une résonnance conventionnelle que Jean

Dubuffet aurait sans doute rejetée, lui qui n’a eu de cesse de s’opposer aux valeurs académiques.

Riche d’une collection de plus de 1 300 œuvres sur papier, dons de l’artiste de son vivant ou

acquisitions plus récentes, la Fondation a sélectionné 55 œuvres réalisées entre 1935 et 1985 qui

témoignent de la diversité des techniques employées par Jean Dubuffet et de l’usage inventif

qu’il en fait.

Artiste majeur de la seconde moitié du XXe siècle, Jean Dubuffet (1901-1985) s’engage, en 1942,

dans une vaste entreprise de déstabilisation de l’institution culturelle. Ainsi, à ceux qui défendent

le parti du bien dessiner, il leur oppose celui du mal dessiner. Dans un entretien où il est tout à la

fois l’interviewé et l’intervieweur, il explique : « On appelle couramment bien dessiner le faire de

manière à s’approcher avec exactitude d’une prise de vue photographique et c’est ce qui

m’apparaît à moi mal dessiner, ou plutôt ne pas dessiner du tout. À toute production d’art, si

humble soit-elle, on demande en tout cas qu’elle soit créative. »

Palais Brongniart 16 Pl. de la Bourse, 75002 Paris Quartier Vivienne Paris 75002