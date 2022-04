La Folle Soirée ! – Gala de clôture – Dinard Comedy Festival, 30 avril 2022, .

La Folle Soirée ! – Gala de clôture – Dinard Comedy Festival

2022-04-30 20:15:00 – 2022-04-30

Un casting de rêve sur la scène du Dinard Comedy Festival avec Doully, Arnaud Tsamere, Giroud et Stotz, Kosh et Aymeric Lompret…

Sans oublier les apparitions toujours attendues et brillantes d’Emmanuel Gasne !

Les années 20, période de fête, d’euphorie collective et d’émancipation, communément appelées Les années folles. Bon ok, c’était au XXe siècle.

Les années 20 du XXIe siècle sont moins rigolotes mais tout aussi folles. Il nous a donc semblé opportun de clore cette 23e édition par une folle soirée. De l’humour noir, de l’absurde, des chansons et même du beatbox !

Avec Doully (au cinéma dans les prochain film de Gustave Kerven et Benoit Delépine, à la présentation de Groland et dont la co-autrice est Blanche Gardin), Arnaud Tsamere que l’on ne présente plus à Dinard mais qui est en joie de retrouver un Palais des Arts réparé et le barrage de la Rance, Kosh l’un des meilleurs beatboxers et bruiteur actuel, star sur TikTok, Giroud et Stotz de retour après leur carton phénoménal au dernier Dinard Comedy Festival et Aymeric Lompret, amateur de raclette et chroniqueur à succès sur France Inter.

La soirée sera bien sûr précédée de la remise des Violet 2022 !

Plein tarif 34€, tarif réduit 29€.

Billetterie dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude et en ligne.

Samedi 30 Avril 2022 – 20h15 – Palais des arts et du festival

edr2008@gmail.com http://dinard-comedy-festival.fr/samedi-30-avril

dernière mise à jour : 2022-04-20 par