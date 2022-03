La folle semaine de Paulette Chagny, 8 avril 2022, Chagny.

La folle semaine de Paulette Chagny

2022-04-08 – 2022-04-08

Chagny Saône-et-Loire

La folle semaine de Paulette ” de Marie-Christine Michot et Jean-Paul Le Petit par la troupe Atout les arts de Saint-Loup-Géanges

Paulette vit heureuse, à la campagne, entourée des siens. Ses semaines sont rythmées par les visites de l’infirmière et des voisins, les disputes avec Lucien, son mari, et l’organisation de la vie quotidienne. Mais voilà, la semaine qui arrive s’annonce particulièrement mouvementée… Paulette a gagné un séjour en thalassothérapie et aimerait avoir le temps de l’organiser. C’est sans compter sur l’arrivée de ses petits-enfants et le délit commis par son mari. Une douce folie gagne la campagne habituellement tranquille . Les nerfs de Paulette seront mis à rude épreuve… Tiendra-t-elle ?

+33 3 85 87 25 95

Chagny

