Salle des fêtes de Salbris, Salbris (41), le samedi 26 mars à 21:00

L’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) organise la 20ème Folle Nuit du Folk. Une folle nuit blanche pour danser ou simplement écouter les groupes 100 % folk qui se succèdent, des pauses gourmandes pour garder le rythme, un BOEUF mode trad’ en fin de nuit avec tous les musiciens présents, et la photo des rescapés à l’aube. Toute une nuit de fête sur des airs traditionnels de France et d’ailleurs avec cette année : Duo Hervé, Initium Trio, Duo Jaqueneau Roblin, Bal de maison et une surprise !! Et pour cette 20ème édition , un atelier cajun aura également lieu le 26 mars de 15H00 à 18H00. Cet atelier sera animé par Sylviane Jean et Bernard Guihard, avec le groupe Bal de Maison. Renseignements et inscriptions au 02 54 88 71 09 / mail : accueil@ucps.fr *source : événement [La Folle Nuit du Folk](https://agendatrad.org/e/35425) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Bal de maison, Duo Hervé, Duo Jagueneau-Roblin et Initium trio

Salle des fêtes de Salbris, 41300 Salbris, France



