Maine-et-Loire Miré > Baroque et virtuose !

Du mercredi 25 au dimanche 29 janvier, le trio baroque de l’Ensemble Masques d’Olivier Fortin s’arrêtera dans 15 communes des 5 départements de la région des Pays de

la Loire dont Miré le 25 janvier, l’occasion de découvrir le cadre original et innovant

d’un camion transformé en scène itinérante.

Une journée dans la vie du Roi

« Pas si facile d’être roi ! Du lever au coucher, Louis XIV est constamment entouré et sollicité. Impossible de s’habiller ni de faire sa toilette seul. Dès qu’il ouvre les yeux, sa journée est réglée comme une horloge suisse. Et que dire s’il tombe malade ? La médecine de son temps n’est pas celle d’aujourd’hui ! Mais heureusement il y a la chasse, la danse,

les grands repas et la musique qui lui donnent l’occasion de s’évader !

Réservation vivement conseillée, places très limitées. Dans le cadre de la programmation culturelle « Habille-toi, on sort! », proposée par la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, le camion de Olivier Fortin sera transformé en scène itinérante le temps d’un spectacle musical le mercredi 25 janvier 2023 à Miré. officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 http://www.tourisme-anjoubleu.com/ Miré

