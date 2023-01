LA FOLLE JOURNÉE EN RÉGION S’INVITE À VAY Vay, 27 janvier 2023, Vay .

LA FOLLE JOURNÉE EN RÉGION S’INVITE À VAY

Parking de la mairie Rue Principale Vay Loire-Atlantique

2023-01-27 – 2023-01-27

Rue Principale Parking de la mairie

Vay

Loire-Atlantique

Un concert dans un semi-remorque aménagé en salle de concert itinérante !

Trio de musique baroque avec clavecin

L’Ensemble Masques , mené par Olivier Fortin, est reconnu pour son expressivité, l’éloquence et la profondeur de ses interprétations.

Il tire son nom des « masques » de l’Angleterre du 16ème siècle – spectacles où se mariaient poésie, musique, danse et théâtre.

On vient pour découvrir ou redécouvrir la musique classique, pour le plaisir d’écouter.

Programme : « Récréation musicale »

En vieillissant, le Roi Louis XIV se détourne des grandes manifestations et des célébrations qui ont assis sa notoriété et sa gloire. Il préfère les concerts intimes donnés par les musiciens de la cour. Virtuoses et imaginatifs, ces instrumentistes créent des divertissements ou des « récréations », insufflant à la cour un souffle nouveau, nourri par le style italien et les diverses influences du moment.

Concert proposé par La Région des Pays de la Loire, dans le cadre de La Folle Journée en Région.

Tout public

Gratuit

Réservation conseillée, en ligne sur le site de la communauté de communes de Nozay ou auprès de l’Office de Tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Concert de Musique Classique par l’ensemble Masques

Rue Principale Parking de la mairie Vay

