LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE Sablé-sur-Sarthe, 27 janvier 2023, Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe.

LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

2023-01-27 11:00:00 – 2023-01-29 20:30:00

Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

Sablé-sur-Sarthe

EUR 2 10 Tantôt inquiétante, tantôt divertissante, propice à la méditation ou à l’extravagance, la nuit sera le fil conducteur de l’édition 2023 de La Folle Journée. Source d’inspiration majeure dans toute l’histoire de l’art, elle a beaucoup inspiré les musiciens. Aussi loin que remonte l’origine du monde, ils ont chanté sa poésie et exploré tous ses aspects. Paisible ou tourmentée, sereine ou angoissante, claire ou obscure, la nuit se décline en une infinie variété d’atmosphères que les compositeurs se sont, de tous temps, attachés à saisir et à recréer à travers des formes spécifiques. La berceuse, la sérénade, le nocturne… sont autant de genres dont se sont emparés les plus grands compositeurs tels que Mozart, Couperin, Chopin ou encore Debussy. D’autres œuvres, aussi bien instrumentales que vocales, s’en sont inspirées de façon plus informelle. Rendez-vous fin janvier pour une ode à la nuit.

Distribution artistique René Martin

VENDREDI 27 JANVIER 2023

19h00 – Église Notre-Dame de Sablé-sur-Sarthe (45’) – 2€

Jean-Marie Marquiset orgue

Valérie Ragaru orgue de barbarie

Association des amis de l’orgue de Notre-Dame de Sablé

Œuvres de Rameau, Vierne, Brahms, Mendelssohn, Mozart, Offenbach, Scoto, Grieg

20h30 – Scène Joël Le Theule (45’) – 10€

Paul Lay piano jazz

Éric Le Lann trompette

Clemens van der Feen contrebasse

“Round Midnight”

Un merveilleux voyage autour du blues et du jazz dans le New York des années 50 : convoquant les esprits de Charlie Parker, Chet Baker, Miles Davis, Coleman Hawkins ou encore Thelonious Monk, Paul Lay et de ses musiciens recréent l’atmosphère intime et ouatée des clubs de jazz de la 52ème rue, avec des mélodies tirant leurs sources du blues, du gospel et de l’American Songbook – My Funny Valentine, Amazing Grace ou Round Midnight… : autant de vibrantes mélopées qui placent au cœur la poésie, le swing, le mystère et l’intensité du jeu collectif.

SAMEDI 28 JANVIER 2023

14h30 – Scène Joël Le Theule (45’) – 2€

Orchestre à vent juniors du Conservatoire

Anne-Sophie Hamard, Sophie De Jocas, Maryse Nail Richard Richard direction

Œuvres de Di Ghisallo, Jarrige et Gotz

Ensemble Musical Crescendo de Parcé

Orchestre d’Harmonie de Sablé-sur-Sarthe

Cécile Dantin et Anne-Sophie Hamard direction

16h00 – PARCÉ-SUR-SARTHE, Salle des fêtes (45’) – 6€

Édouard Sapey-Triomphe violoncelle

Élodie Soulard accordéon

Chopin : Nocturne en mi bémol majeur opus 9 n°2, Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Schumann : Mondnacht (Nuit de lune), extrait de Liederkreis opus 39

Popper : Sérénade, extrait de Spanish Dances opus 54

Tchaïkovski : Nocturne en ré mineur opus 19 n°4

Fauré : Après un rêve

Martinu : Nocturne n°4

Schubert : Sonate Arpeggione D. 821, 2ème et 3ème mouvements

18h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 6€

Geister Duo duo de piano

Moussorgski/Artsybushev : Une Nuit sur le Mont chauve, extraits

Ravel : Rhapsodie espagnole

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été, musique de scène opus 61, extraits (transcription pour piano à quatre mains de Mendelssohn)

Chef-d’œuvre de raffinement dans le choix des couleurs et des sonorités, la Rhapsodie espagnole de Ravel et son suggestif Prélude à la nuit précèdent la célèbre musique de scène de Mendelssohn qui recrée à merveille la féérie nocturne de la comédie de Shakespeare.

20h30 – Scène Joël Le Theule (45’) – 10€ / Concert famille

Élodie Fondacci récitante

Sirba Octet ensemble de musique klezmer

“Le Violon magique”

Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Ainsi depuis qu’il est tout petit, Sacha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil. Avec pour seul bagage le violon que lui a confié son grand père, le jeune garçon finit par partir… dans sa quête, saura-t-il faire revenir la lumière ?

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

11h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 2€

Orchestre à cordes du Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe

Chœur de classes de formation musicale

Isabelle Cauchas et Cécile Dantin direction

Œuvres de Vivaldi, Beethoven, Rameau, Aznavour, Meccano

Ensemble de violoncelles du Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe

Natalia Blin direction

Œuvre de Dunayevsky

Ensemble de musique ancienne

Sophie de Jocas et Emmanuelle Lièvre direction

Œuvre de Purcell

13h30 – Scène Joël Le Theule (45’) – 2€

Sunhee Park piano

Harmoni’hom – Le Mans

La Cantonade – Pays de Sablé

Gwenaëlle Lucas direction

Chants polyphoniques de compositeurs classiques et musiques traditionnelles

L’Ensemble Zéphir de Sablé

Sophie de Jocas flûte traversière

Maryse Nail Richard clarinette

Sunhee Park piano

Œuvres de Ghidoni, Pierne, Caplet

15h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 10€

Romain Leleu Sextet

“Nuit américaine”

La nuit au cinéma est particulièrement inspirante… Le Romain Leleu Sextet nous plonge ainsi dans l’obscurité de “la nuit américaine” avec des thèmes cultes de Georges Delerue, Nino Rota, Bernard Hermann ou Thelonius Monk, qui ont sublimé par leur musique ces sentiments que la nuit exalte : l’amour, l’apaisement mais aussi l’angoisse et l’effroi…

17h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 6€

Philippe Bernold flûte

Sylvain Blassel harpe

19h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 10€

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

19h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 10€

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

La nuit est naturellement très présente dans le jazz : laissez-vous entraîner par les musiciens du Big Band de l’Université Frédéric Chopin à la redécouverte de pages célèbres de Glenn Miller, Thelonius Monk ou Dizzy Gillespie…

Ode à la nuit

billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 http://www.lentracte-sable.fr/

Sablé-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-12-20 par