La folle histoire du couple

du vendredi 10 décembre au dimanche 12 décembre à Escalier du rire

Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque ? Vos disputes seraient elles les mêmes en 1950 ? Vos enfants seraient-ils aussi chiants au moyen âge ? Et votre belle-mère serait-elle plus sympa sous l’antiquité ? Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n’a jamais été simple…

17€ (TR 15€)

Une comédie proposée par la compagnie K'Talents

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:00:00;2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:00:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T16:30:00

