LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE THEATRE A L'OUEST – AURAY, 22 octobre 2023, AURAY. Un spectacle à la date du 2023-10-22 à 17:00. Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Comment auriez vous vécu votre vie de couple à une autre époque ?Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ?Vos enfants seraient-ils aussi chiants au moyen age ? Et votre belle mère serait-elle plus sympa sous l'antiquité ?Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n'a jamais été simple. Caroline Bal, Fabrice Blind THEATRE A L'OUEST – AURAY AURAY 8 RUE LEVENANT Morbihan

Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ?

Vos enfants seraient-ils aussi chiants au moyen age ? Et votre belle mère serait-elle plus sympa sous l’antiquité ?

Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n’a jamais été simple. .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

