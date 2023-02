LA FOLLE HISTOIRE DU CHAPERON ROUGE THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE, 11 février 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

LA FOLLE HISTOIRE DU CHAPERON ROUGE THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-02-25 14:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

THEATRE DE LA CLARTE (1-1118440 ; 2-1118441 ; 3-1118442) PRESENTE : ce spectacle. Voici donc la fameuse histoire, l’Histoire plus vraie que vraie du Petit Chaperon rouge vue et racontée par Jannot le lapin. Musiques, marionnettes et humour raviront petits et grands ! Il était une fois une chaperon rouge qui faisait du karaté et était très naïve, un loup chanteur de variété, des plus peureux qui vivait dans une forêt des plus sauvages. Il était une fois aussi, un Jannot lapin des plus cools qui raffolait des carottes et aimait raconter de jolies histoires aux enfants… Venez donc découvrir cette version complétement déjanté du célèbre du célèbre conte où musique, marionnettes et humour raviront petits et grands ! Information :Genre: ThéâtreCompagnie: Compagnie Paris en ScènePublic :dès 3ansDurée : 50minutesAuteur : Macha OrlovaMetteur en scène : Macha OrlovaSalle chauffée/climatiséeOuverture des portes 15 minutes avant le début du spectacle.Accès personnes à mobilité réduite : 01 46 05 61 01 EUR14.0 14.0 euros

THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT 74 Av du Général Leclerc 92100

