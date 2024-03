La Folle Furieuse Pays d’Aix (13) Lac de Peyrolles Lac de Peyrolles; Chemin du plantain Peyrolles-en-Provence, dimanche 20 octobre 2024.

La Folle Furieuse ® est une course fun à obstacles sans chronomètre; à faire en familles ou entre amis. Marche ou course, c’est à vous de voir ! Parcours de 6Km ou 9Km

Le lac de Peyrolles situé au nord d’Aix en Provence, proche de l’autoroute A51 est un tracé emblématique de La Folle Furieuse® .



Alors venez vite découvrir ou redécouvir ce lieu à travers nosparcours de 6km avec 25 obstacles plus fous les un que les autres sous forme de structures gonflables géantes, glissades, d’agrès en bois et des zones de boue. Pour les plus sportifs, un parcours de 9km avec 35 obstacles encore plus fou et aussi plus techniques.



Au programme de tous les parcours, structures gonflables géantes, agrès sportifs en bois, traversées de cours d’eau et zones de boue, glissades et délires en tous genres.

Au programme Village départ avec stands d’accueils, snacking; DJ et échauffements en musique ! 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 09:00:00

fin : 2024-10-20 14:00:00

