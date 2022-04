La Folle Furieuse Haute Savoie Arâches-la-Frasse Arâches-la-Frasse Catégories d’évènement: Arâches-la-Frasse

Haute-Savoie

La Folle Furieuse Haute Savoie Arâches-la-Frasse, 16 juillet 2022, Arâches-la-Frasse. La Folle Furieuse Haute Savoie Espace Serveray 209 Route du Mont Favy Arâches-la-Frasse

2022-07-16 – 2022-07-17 Espace Serveray 209 Route du Mont Favy

Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Rejoignez-nous pour participer à notre course, pas de chrono, pas de classement juste des bons moments à partager entre amis ou en famille!

N’hésitez pas à venir déguiser, c’est le moment de se laisser aller et de jouer le jeu à fond ! https://www.lafollefurieuse.com/ Espace Serveray 209 Route du Mont Favy Arâches-la-Frasse

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Arâches-la-Frasse, Haute-Savoie Autres Lieu Arâches-la-Frasse Adresse Espace Serveray 209 Route du Mont Favy Ville Arâches-la-Frasse lieuville Espace Serveray 209 Route du Mont Favy Arâches-la-Frasse Departement Haute-Savoie

La Folle Furieuse Haute Savoie Arâches-la-Frasse 2022-07-16 was last modified: by La Folle Furieuse Haute Savoie Arâches-la-Frasse Arâches-la-Frasse 16 juillet 2022 Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Arâches-la-Frasse Haute-Savoie