La Folle Furieuse ® Haute Savoie (74) – Les Carroz Station des Carroz Les Carroz, dimanche 21 juillet 2024.

La Folle Furieuse ® Haute Savoie (74) – Les Carroz La Folle Furieuse ® est une course fun à obstacles sans chronomètre; à faire en familles ou entre amis. Marche ou course, c’est à vous de voir ! Parcours de 6Km ou 9Km Dimanche 21 juillet, 09h00 Station des Carroz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-21T09:00:00+02:00 – 2024-07-21T14:00:00+02:00

Fin : 2024-07-21T09:00:00+02:00 – 2024-07-21T14:00:00+02:00

Une édition de La Folle Furieuse® dans cette station touristique du Grand Massif en Haute Savoie située à 45mn de Chamonix. Vous prendrez le départ en moyenne montagne à 1150m d’altitude et traverserez une belle forêt d’épicéas, clairières et torrents. Pour cet événement estival, La Folle Furieuse® implante ses obstacles sur des tracés plus ou moins accidentés. Franchissements naturels, agrès en bois, structures gonflables, eau et boue sont au rendez-vous sur 2 parcours dont l’un de 6km et 25 obstacles à faire en famille ou entre adultes et l’autre de 9km plus sportif comprenant 35 obstacles dont quelques-uns plus difficiles et techniques.

Au programme : Village départ avec stands d’accueils, snacking; DJ et échauffements en musique !

Station des Carroz 1 Route du Serveray Les Carroz 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Course à obstacle fun