Capendu Aude Capendu 4e édition de cette course 100% fun, avec des obstacles “wipeout” * et des parcours déjantés à vivre en famille ou entre amis ! Ouvert à tous dès 6 ans.

Inscriptions en ligne sur le site https://lafollefurieuse.com/evenements/lff-carcassonne-2022-capendu-11 * “wipeout”, en anglais, signifie “perdre le contrôle et chuter”. +33 4 68 26 05 43 https://lafollefurieuse.com/evenements/lff-carcassonne-2022-capendu-11 Capendu

