La Folle Furieuse ® Bourgogne (21) « Horror Edition » – Château de Brognon Château de Brognon Brognon, samedi 2 novembre 2024.

La Folle Furieuse ® Bourgogne (21) « Horror Edition » – Château de Brognon La Folle Furieuse ® est une course fun à obstacles sans chronomètre; à faire en familles ou entre amis. Marche ou course, c’est à vous de voir ! Parcours de 6Km ou 9Km Samedi 2 novembre, 11h00 Château de Brognon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-02T11:00:00+01:00 – 2024-11-02T19:00:00+01:00

Fin : 2024-11-02T11:00:00+01:00 – 2024-11-02T19:00:00+01:00

Une édition en Bourgogne où La Folle Furieuse® pose ses valises au Château de Brognon et vous proposes La Folle Furieuse ® Horror Edition !

Ici 3 parcours possibles :

Le 6K Famille et 6K Adulte dans un thème Horror et Halloween. Au programme, du fun, des frissons et une ambiance vue nulle part ailleurs.

Le 5K Adulte en NOCTURNE : tout est dans le titre, c’est un parcours dans la nuit avec des lampes frontales. Ambiance 100% épouvante dans la forêt sombre des environs du château.

Château de Brognon Route de beire le chatel Brognon Brognon 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

course à obstacle fun