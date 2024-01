LA FOLLE ET INCONVENANTE HISTOIRE LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, mercredi 13 mars 2024.

a partir de 12 ans.LA FOLLE ET INCONVENANTE HISTOIRE DES FEMMESUne immersion drôle, détonante et décalée dans l’histoire des grandes muettes des siècles passés, les femmes !Résumé : Ce spectacle met en scène une jeune femme qui, à travers un livre d’histoire légué par sa grand-mère, décide de donner enfin la parole aux grandes muettes des siècles passés, les femmes.De la Préhistoire jusqu’au XXIème siècle, elle donnera vie à des personnages féminins, réels ou fictifs, hétérosexuels ou homosexuels, qui ensemble entre humour et engagement se feront les témoins de cette grande histoire oubliée des femmes, leur histoire.Compagnie : Msr Prod’et la Compagnie Camélia Auteur : Laura LéoniGenre : Comédie / DrameType de public : Tout type de public à partir de 10 ans Artiste(s) : Diane ProstMetteur en scène : Laetitia GonzalbesCréateur lumières : Laetitia GonzalbesGenre : Comédie dramatiqueDurée du spectacle : 1h10la presse : Loin d’être un spectacle féministe de plus comme il en fleurit désormais beaucoup, il fait partie des pièces parisiennes du moment à voir pour se divertir, se réjouir et apprendre sur (et de) notre histoire tout à la fois ! Toute la CultureEcrite par Laura Léoni dans la veine de la série Kaamelott, cette pléiade féminine balance une claque historique, drôle et nécessaire. Le ParisienCette proposition théâtrale, en forme de tribune politique, extrêmement documentée, est passionnante et vraiment très drôle. Fou de théâtreUn spectacle décalé ou plutôt (dé)culotté ! Les Trois coupsBelle performance, et sans doute plus encore de nos jours, où la question féministe est certes omniprésente mais rarement abordée avec une telle exigence d’originalité et de pédagogie bienveillante. MarianneC’est drôle, irrévérencieux et émouvant à la fois. On sort de là le sourire aux lèvres. L’Evasion des sensL’expressivité, la sensibilité et la mobilité de cette comédienne sont tout à fait remarquables, et aucune scène ne semble assez grande pour elle. Culture topsLa comédienne Diane Prost s’exprime en totale liberté pendant plus d’une heure de voyage à travers les siècles. Dans la mise en scène extrêmement maligne de Laetitia Gonzalbes, elle change de tenues, de contextes et de chevelures pour coller aux époques qu’elle évoque. La pièce de Laura Léoni prend une belle dimension avec un discours mi-revendicatif mi-hommage aux grandes figures féminines de l’histoire. Publik Art « Trouvons la suite » est donc un spectacle foncièrement original, pointant par petites touches les errances de notre société du tout numérique et du virtuel. Au soin accordé à l’écriture et à la forme, on ajoutera le talent de cette excellente troupe. SortizUne bonne dose d’histoire, la pétillance d’une comédienne à l’énergie communicative, une rasade d’humour saupoudrée de rebondissements et d’anecdotes instructives composent un cocktail parfait pour susciter émotion et réflexion, loin de tout esprit moralisateur. On en redemande ! A voir A lire Un spectacle formidable sur la place des femmes dans la société à travers les siècles. C’est émouvant, drôle, affligeant parfois de voir le temps qu’il a fallu pour en arriver là et de penser à tout le chemin qui reste à parcourir pour que la femme soit l’égale de l’homme. Instructif, intéressant, passionnant et remarquablement bien interprété. Cathy lit et sortUn seule en scène touchant, intéressant et drôle, qui soulève des questions fondamentales. Le Bonbon

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-03-13 à 19:00

Réservez votre billet ici

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75