330 ans après sa création, La Subversive redonne vie à cette comédie de travestissement écrite par la première autrice libertine jouée à la Comédie-Française… Des mélodies baroco-rocks décadentes rythment cette supercherie corrosive, qui fait voler en éclats les identités, les âges et les classes ! Autrice : **Madame Ulrich** Mise en scène : **Aurore Evain** Avec : – Comédiens : **Aurore Evain**, **Benjamin Haddad Zeitoun**, **Matila Malliarakis** en alternance avec **Nathan Gabily**, **Julie Menard** et **Catherine Piffaretti** – Musique : **Benjamin Haddad Zeitoun** (basse) et **Matila Malliarakis** (violoncelle) en alternance avec **Nathan Gabily** (guitare) Costumes : **Tanya Artioli** Scénographie : **Carmen Mariscal** Création Lumière : **Jean-Michel Wartner** Durée estimée : **1h20** **Représentations :** Du 21 octobre au 31 octobre 2021 Du jeudi au samedi à 19h Samedi et dimanche à 14h30 **À partir de 10 ans**

Théâtre de l'Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Paris

2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T20:20:00;2021-10-22T19:00:00 2021-10-22T20:20:00;2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T15:50:00;2021-10-23T19:00:00 2021-10-23T20:20:00;2021-10-24T14:30:00 2021-10-24T15:50:00;2021-10-28T19:00:00 2021-10-28T20:20:00;2021-10-29T19:00:00 2021-10-29T20:20:00;2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T15:50:00;2021-10-30T19:00:00 2021-10-30T20:20:00;2021-10-31T14:30:00 2021-10-31T15:50:00

