**La Folle de Chaillot** ———————— ### _Comédiens et Compagnie présente du 7 au 30 juillet 2022 à 19h50 (relâches les 11, 18 et 25) la célèbre pièce de Jean Giraudoux._ ### A la terrasse d’un café, des hommes d’affaires envisagent d’exploiter le pétrole qui dort certainement dans les sous-sols de Chaillot. Ils vont se confronter à la population locale dirigée par une comtesse excentrique : La Folle de Chaillot. ### Si le propos est souvent grave, l’œuvre de Giraudoux revendique la gaieté. Entre Jarry et Ionesco, l’auteur creuse son sillon personnel fait de cocasserie, de tendresse et d’humour féroce ### Cette pièce, burlesque et poétique, est accompagnée de la musique originale du talentueux Raphaël Bancou.

De 23 à 12 euros

Comédiens et Compagnie est de retour au Festival d’Avignon le Off.

LA FACTORY//Théâtre de l’Oulle 19, place Crillon 84000 Avignon Avignon Vaucluse



