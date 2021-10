La Folle Allure Théâtre de l’Atalante, 17 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 17 au 22 novembre 2021 :

lundi, mercredi, vendredi de 20h30 à 22h

et dimanche de 17h à 18h30

et jeudi, samedi de 19h à 20h30

payant

La Folle Allure est une philosophie de vie sur la liberté. Liberté d’être et d’aimer.

La Folle Allure d’après le roman de Christian Bobin, La Folle Allure (éd. Gallimard, 1995)

Adaptation pour la scène: Fleure de Vanssay, Benjamin Guyot

Mise en scène: Benjamin Guyot

Avec: Fleure de Vanssay

Scénographie, costumes: Estelle Gautier

Lumières: Fabrice Le Fur

Son: Matthieu Dehoux

Ce texte, léger en apparence, est composé comme une Fugue de Bach : les thèmes se superposent, se répondent et les détails sont parsemés, rendant ainsi l’oeuvre de Christian Bobin riche de multiples compréhensions, propres à chacun.

Une jeune femme s’arrête pour un temps dans une chambre d’hôtel dans le Jura, afin de mettre sa vie sur papier. Et afin de nous raconter son histoire.

Celle-ci débute au milieu des roulottes, dans un cirque où la petite fille grandit parmi des lions, un clown, une funambule, des parents aimants, et sous le regard protecteur d’un loup, son premier amour. Qui sera le point de départ de ses futurs amours: “C’est le loup qui me rassure chez l’homme”, dit-elle.

Du cirque à la vie parisienne en passant par la cité de Créteil, cette jeune femme dont on ignore le nom est entraînée dans une course folle. Sans principes établis sur la vie, chaque expérience devient pour elle une aventure enrichissante, digne d’être vécue.

Sa soif de liberté et de passion attire. Les hommes l’aiment et elle se laisse aimer jusqu’à diriger par accident les objectifs des caméras sur elle.

nature.

Sans soucis de plaire, parfois cruelle, son chemin est guidé par une entièreté, une organicité essentielle, qu’elle retrouve dans la Sa fuite en avant, telle une fugue, prend repos dans le Jura où elle réalise, à 31 ans, qu’elle aspire à un amour plus grand et plus profond que celui que l’on réserve à un seul être.

Sa fuite en avant, telle une fugue, prend repos dans le Jura où elle réalise, à 31 ans, qu’elle aspire à un amour plus grand et plus profond que celui que l’on réserve à un seul être.

Au cours de son escale jurassienne, elle rencontre une vieille femme dans une maison de retraite. Apprenant que celle-ci risque d’être internée, elle décide de lui proposer une dernière fugue en l’entraînant avec elle sur les routes de France, en quête du cirque de son enfance…

Spectacles -> Théâtre

Théâtre de l’Atalante 10 place Charles Dullin Paris 75018

2 : Anvers (86m) 12 : Abbesses (324m) 54



Contact :Théâtre de l’Atalante 0146061190 latalante.com@gmail.com https://www.theatre-latalante.com/ 0146061190 atalante.resa@gmail.com

Spectacles -> Théâtre Étudiants;En famille

Date complète :

2021-11-17T20:30:00+01:00_2021-11-17T22:00:00+01:00;2021-11-19T20:30:00+01:00_2021-11-19T22:00:00+01:00;2021-11-22T20:30:00+01:00_2021-11-22T22:00:00+01:00;2021-11-21T17:00:00+01:00_2021-11-21T18:30:00+01:00;2021-11-18T19:00:00+01:00_2021-11-18T20:30:00+01:00;2021-11-20T19:00:00+01:00_2021-11-20T20:30:00+01:00

Compagnie Public Aléa