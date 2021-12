Tourville-la-Rivière Médiathèque Pierre Perret Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière La folle allure Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Lecture ardente par la comédienne Hélène Francisci, accompagnée des deux violons d’Hélène Bordeaux et Pascale Thiébaux de l’opéra de Rouen, du livre « La folle allure » de Christian Bobin. C’est l’histoire de Lucie qui s’exerce toute sa vie à être libre. Ce sont ses choix, ses renoncements, ses audaces, sa quête effrénée du bonheur… Tout public. Réservation au 02 35 81 96 99.

Nombre limité à 50 places

