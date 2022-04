LA FOLIE PASTRÉ, COMTESSE LILY (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LA FOLIE PASTRÉ, COMTESSE LILY (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES) Toulouse, 19 juin 2022, Toulouse. LA FOLIE PASTRÉ, COMTESSE LILY (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES) CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue du Périgord Toulouse

2022-06-19 16:00:00 – 2022-06-19 CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue du Périgord

Toulouse Haute-Garonne 20 EUR La Comtesse Pastré (1891-1974), née à Marseille, est la riche héritière des vermouths Noilly-Prat. Avec une générosité désintéressée elle secourt les artistes touchés par la guerre, protège les musiciens juifs, héberge et nourrit les compositeurs, prend en charge les soins des malades : « un torrent de bonté ». A travers des extraits de la passionnante biographie qu’Olivier Bellamy lui consacre nous découvrons ce que le festival d’Aix-en-Provence, l’Association « Pour que l’esprit vive », ou l’Abbé Pierre lui doivent. La grande pianiste MUZA Rubackyté rendra hommage à la très romanesque et insoumise Lily, à travers la musique qui était sa passion. MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES 2021

LA FONTAINE, LA FAUNE, LA FLORE, LA FORÊT Cette 5è édition célèbrera le 400è anniversaire de la naissance Jean de La Fontaine

