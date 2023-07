La folie Huvé La Folie Huvé Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

La folie Huvé 16 et 17 septembre La Folie Huvé Payant 2€/adulte – sur inscription

Visite commentée de cette demeure du XVIIIème siècle

Maison de campagne néoclassique construite entre 1785 et 1789 pour lui-même par Jean-Jacques Huvé, architecte de Mesdames de France filles de Louis XV et maire de Versailles pendant la Révolution. CL. M.H 1945

Entrée 2€/adulte – Uniquement sur réservation à :

laumet-propriete@orange.fr ou 06 65 64 36 56

Samedi 16/09 à : 14h, 16h et 18h

Dimanche 17/09 à 10h30, 14h et 16h

Durée de la visite : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

@Ville de Meudon