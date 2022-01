La Folie Douce s’invite au Kaila Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Les Allues Savoie Tous les Vendredis de Janvier… Les artistes de La Folie Douce Méribel Courchevel, Bertrand aux platines et Hassan à la guitare vous accompagneront tout au long de la soirée au Bar de l’Hôtel le Kaila. +33 4 79 41 69 79 Hôtel Le Kaïla – Méribel Centre 124 Rue des Jeux Olympiques Les Allues

