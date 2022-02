LA FOLIE DEUCH’ Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

LA FOLIE DEUCH’ Agde, 29 avril 2022, Agde. LA FOLIE DEUCH’ Agde

2022-04-29 – 2022-05-01

Agde Hérault Rassemblement insolite de 2CV, Mehari et plus largement Citroën vintage. Vendredi 29 avril

12h>17h30 : Exposition des véhicules. La Tamarissière

17h30 : Départ des véhicules en direction d’Agde et le Cap d’Agde

18h : Exposition des véhicules au Môle. Le Cap d’Agde Samedi 30 avril

9h>10h : Exposition des véhicules. La Tamarissière

10h : Départ des véhicules en direction d’Agde et le Grau d’Agde

12h>17h : Exposition des véhicules Front de Mer Le Grau d’Agde.

15h>17h : Concours d’originalité des véhicules. Le Grau d’Agde

17h : Départ des véhicules en direction du Mail de Rochelongue et du Centre-Port. Le Cap d’Agde

17h30>18h30 : Exposition des véhicules au pied de la Grande Roue. Quais du Centre Port. Le Cap d’Agde

18h30 : Défilé sur les quais du Centre Port. Le Cap d’Agde. Dimanche 1er mai

9h>10h : Exposition des véhicules. La Tamarissière

10h : Départ des véhicules en direction de Marseillan

10h30>11h30 : Exposition des véhicules . Marseillan

12h>15h : Exposition des véhicules. Marseillan Plage

15h: Départ des véhicules en direction du Village Naturiste du Cap d’Agde

