La Folie Deuch, 29 avril 2022

La Folie Deuch

2022-04-29 – 2022-05-01

Cette année, la folie deuch’ se rajoute au programme des festivités des villes d’Agde et de Marseillan. Ce rassemblement insolite a vocation à n’accueillir que des 2 cv et des méharis. « La 2cv est dans le c½ur de chacun de nous, la méhari est le véhicule des vacances par excellence et l’idée de les réunir en un week-end dans un cadre authentique et exceptionnel nous a paru être une bonne idée ».

lafoliedeuch@gmail.com +33 6 74 31 64 73

