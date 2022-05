LA FOLIE DES ANNEES 80

LA FOLIE DES ANNEES 80, 20 juillet 2022, . LA FOLIE DES ANNEES 80

2022-07-20 – 2022-07-20 EUR 35 35 Venez danser chanter avec LA FOLIE DES ANNEES 80 avec les Stars de cette décennie magique : Patrick Hernandez- Jean-Pierre Mader- Coockie Dingler-William (Début de soirée) et en Guest Plastic Bertrand, Joniece Jamison

qui chantent leurs succès légendaires ainsi que de nombreux autres tubes des Années 80 qu’ils reprennent ensemble en Duo ou Trio.

La Folie des années 80, un spectacle à consommer sans modération!!!

Points de vente :

> Office du tourisme du Cap d’Agde (Espèces, chèques)

> FNAC/GEANT/MAGASIN U/INTERMARCHE/0.892.68.36.22/FNAC.COM/FRANCEBILLET.COM

